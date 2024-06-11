ماذا قالت إسرائيل بعد مقتل 4 من جنودها في رفح الفلسطينية؟

وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم في تغريدة له على تويتر اليوم على إسرائيل بأنه «صباح صعب بعد مقتل 4 من مقاتيلنا في رفح الفلسطينية»، فيما تم الإعلان عن مقتل حفيد عضو الكنيست السابق موشيه فيجلين خلال تفجير المنزل في حي الشابورة برفح.

8 انفجارات على الحدود مع لبنان

وأعلن موقع «تايمز أوف إسرائيل» أنه تم إطلاق عدد من الصواريخ المضادة للدروع من لبنان باتجاه «ايفن مناحيم» عند الحدود مع لبنان - سماع أصوات 8 انفجارات على الأقل في الجليل الغربي عند الحدود مع لبنان.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 245 يومًا على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.