النصب الإلكتروني يهدد حساباتك المصرفية.. كيف تحمي نفسك في خطوات؟

عندما يتعلق الأمر بالأموال والحسابات البنكية، فإن الحذر واليقظة أمران ضروريان، وهذا بالضبط ما أكدته إدارة بنك مصر، حيث حثت العملاء على عدم الاستجابة لأي اتصال يدعي أنه من خدمة العملاء، وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية كيفية حماية حساباتك البنكية من التعرض للاحتيال، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

في 5 خطوات.. كيف تحمي نفسك من النصب الإلكتروني؟

لحماية نفسك من الاحتيال، يُنصح بنك مصر باتباع الإجراءات التالية:

1. تجنب إدخال معلوماتك الشخصية أو المصرفية على مواقع غير موثوقة، قبل إدخال أي معلومات حساسة، تأكد من أن الموقع آمن وموثوق به، يمكنك التحقق من ذلك من خلال شريط العناوين في متصفحك، حيث يجب أن يبدأ عنوان الموقع بـ https:// بدلًامن http://، كما يمكنك البحث عن تعليقات أو آراء المستخدمين الآخرين حول الموقع قبل إجراء أي معاملات.

2. كن حذرًا من الرسائل الإلكترونية الغريبة، إذا تلقيت رسالة من شخص أو جهة غير معروفة، فلا تفتحها ولا تنقر على أي روابط أو تقوم بتنزيل أي مرفقات، قد تحتوي هذه الرسائل على روابط مشبوهة أو برامج ضارة تسبب تلفًا لجهازك أو سرقة معلوماتك الشخصية.

3. قم بالتحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني المرسل، قد يحاول الاحتياليون استخدام عناوين بريد إلكتروني مشابهة لشركات أو مؤسسات معروفة بهدف خداعك، وذلك قبل الاستجابة لأي رسالة، تحقق من صحة العنوان الإلكتروني وتأكد من أنه ينتمي إلى الشخص أو الجهة المعنية.

4. لا تقم بمشاركة أي معلومات سرية عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو الرسائل الإلكترونية لأي شخص أو جهة، ما لم تكن متأكدًا تمامًا من هويتهم ومصداقيتهم، قد تتلقى مكالمات هاتفية أو رسائل تطلب منك تقديم معلومات شخصية أو مصرفية، ولكن يجب أن تكون حذرًا وتتحقق من صحة الطلب قبل المشاركة في أي معلومات.

5. حدث أجهزتك الهاتفية والحواسيب الخاصة بك بشكل منتظم، وتأكد من تثبيت أحدث تحديثات البرامج الأمنية والتصحيحات لحماية نفسك من الثغرات الأمنية، كما يُنصح بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات والتحقق منها بانتظام للكشف عن أي برامج ضارة.