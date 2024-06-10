مميزات شهادات بنك مصر الجديدة بعد إعادة إصدارها.. تعرف عليها

قرر بنك مصر إعادة إصدار شهادة «ابن مصر» الادخارية ثلاث سنوات دورية صرف العوائد شهريا وذلك لتلبية احتياجات العملاء؛ وعليه فقد تم إقرار ثلاث إصدارات بدورية صرف العائد سنويًا، ربع سنويًا، وشهريًا، تصل العوائد السنوية إلى 30%؜ للسنة الأولى، و25%؜ للسنة الثانية، و20%؜ للسنة الثالثة.

شهادات بنك مصر الجديدة

وترصد لكم «الوطن» من خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن شهادات بنك مصر الجديدة والتي تعتبر من أكبر الشهادات الادخارية التي قامت بطرحها البنوك المصرية عبر التاريخ.

فوائد شهادات بنك مصر

كما تصل العوائد السنوية لـ شهادات بنك مصر الجديدة 30%؜ للسنة الأولى، و25%؜ للسنة الثانية، و20%؜ للسنة الثالثة، وتصل العوائد بدورية صرف ربع سنويا إلى 27%؜ للسنة الأولى، و23%؜ للسنة الثانية، و19%؜ للسنة الثالثة، كما تصل العوائد دورية صرف شهريا إلى 26%؜ للسنة الأولى، و22.5%؜ للسنة الثانية، و19%؜ للسنة الثالثة، وذلك للإصدارات.

شهادة القمة

شهادة القمة تعتبر من أكبر الشهادات الادخارية وتم تعديل سعر العائد على شهادة «القمة» ثلاث سنوات ذات العائد الثابت، لتصبح 21.5%؜ سنويا للإصدارات الجديدة بدلا من 19%؜ بدورية صرف العائد شهريا، مع استمرار إصدار شهادة طلعت حرب لمدة سنة ذات العائد السنوي 27%؜ تصرف بنهاية المدة و23.5%؜ تصرف العائد شهريًا.

شروط شراء شهادات بنك مصر

شروط شراء شهادات بنك مصر 2024، أن فئات الشهادات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، هذا ويمكن شراء الشهادات من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online وماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر.

خطوات شراء شهادات بنك مصر

كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.