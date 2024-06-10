بأطول فترة سداد.. تفاصيل التمويل العقاري الإسلامي من بنك مصر

يقدم بنك مصر الحكومي برامج تمويل متنوعة من بينها التمويل العقاري الإسلامي ويطلق عليه اسم «الإجارة العقارية مع الوعد بالتمليك»، بأطول فترة سداد وسعر عائد متغير.

وبحسب جدول برامج التمويل من بنك مصر فإن «الإجارة العقارية مع الوعد بالتمليك» تتيح إمكانية تمويل الوحدات السكنية والمصيفية القائمة، وأكبر قيمة تمويل تصل إلى 80% من قيمة الوحدة.

تفاصيل التمويل العقاري الإسلامي

وبالنسبة لفترة السداد فهي تصل إلى 180 شهرًا، مع سعر عائد متغير تنافسي، ويوفر البنك تأمين مجاني على الحياة والعجز الكلي، ويمكن منح التمويل للزوج والزوجة في حال عمل الزوجة.

الفئات المستهدفة للتمويل

وعن الفئات المستهدفة للتمويل فهي: العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وأصحاب المهن الحرة، وأصحاب الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية، وأصحاب المعاشات.

على أن يكون الحد الأدنى لعمر العميل يكون 21 عامًا لجميع البرامج، و25 عامًا لبرنامج أصحاب الأعمال والمهن الحر.

وعن أنواع الوحدات التي يتمّ تمويلها، فهي الوحدات المسجلة بالشهر العقاري باسم البائع أو مقامة على أراضي مسجلة شهر عقاري، إلى جانب الوحدات المملوكة لأجهزه المدن بيع مباشر من هيئة المجتمعات، والوحدات Resale مثل وحدات دار مصر، سكن، وحدات الجهاز... وغيرها، والوحدات التابعة لمطور أو جمعية إسكان أو أحد الجهات الاعتبارية على أن يتمّ موافقة الجهة المالكة على إجراء حظر البيع.