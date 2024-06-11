السكة الحديد تصدر تعليمات للعاملين بشأن تشغيل قطارات عيد الأضحى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن انتظام جداول التشغيل، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب من محطة أسوان، بالتزامن مع صرف تذاكر قطارات عيد الأضحى، مشددة على ضرورة تقديم التسهيلات للركاب، لتسهيل حركة التنقلات عبر خطوط الهيئة المختلفة.

ضرورة النظافة التامة

وأكدت الهيئة ضرورة النظافة التامة لكل المحطات، ولجميع القطارات طوال مدة الرحلة، مع ضرورة وجود دورات مياه نظيفة في المحطات.

وشددت على قائدي القطارات بضرورة التحلي بالانضباط التام، والمحافظة على مواعيد القطارات، والالتزام بإجراءات السلامة والأمان والالتزام بعدم مغادرة قائدي القطارات الجرارت، إلا بعد استلامها من قائد القطار البديل.

خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية

- تطوير الوحدات المتحركة

- تطوير السكة والبنية الأساسية

- تطوير نظم الإشارات

- تطوير الورش وامدادها بكل المعدات الحديثة

- إعادة تأهيل العنصر البشري الحالي، وانتقاء العناصر الجديدة وفقا لأعلى معايير الاختيار