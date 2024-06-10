للراغبين في السفر للصعيد.. مواعيد القطارات الإضافية بدءا من اليوم

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزراة النقل والمواصلات، بدءا من اليوم وطوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك 2024، عددا من القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية التي تعمل سواء لمحافظات الصعيد «الوجه القبلي»، وذلك من أجل تلبية الاحتياجات ومتطلبات المواطنين في السفر خلال العيد.

مواعيد القطارات الإضافية

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز مواعيد القطارات الإضافية لخطوط الصعيد:

** تشغيل قطارات تالجو بين القاهرة / الأقصر:

** قطار 2041 الأقصر/ القاهرة، يقوم الساعة 08:30 صباحاً من محطة الأقصر ويصل محطة القاهرة الساعة 05:25 مساء.

** قطار 2040 القاهرة / الأقصر ويقوم الساعة 08:40 مساء من محطة القاهرة يصل محطة الأقصر الساعة 05:10 صباحاً.

** قطارات VIP القاهرة/ أسوان والعكس، قطار 1940 (VIP) القاهرة / أسوان، يقوم الساعة 09:50 مساء من محطة القاهرة يصل محطة أسوان الساعة 10:30 صباحاً.

** قطار 1946 (VIP) القاهرة / أسوان، يقوم الساعة 05:00 مساء من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 05:15 صباحاً.

** قطار 1941 (VIP) أسوان / القاهرة، يقوم الساعة 10:30 مساء من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 11:15.

** قطارات ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسوان والعكس، قطار 1942 (ثالثة مكيفة) القاهرة / أسوان، يقوم الساعة 10:40 مساء من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11:50 صباحاً.

** قطار 1943(ثالثة مكيفة) أسوان / القاهرة، يقوم الساعة 03:00 مساء من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 03:40 صباحاً.

** قطار 1952 (ثالثة مكيفة) القاهرة / أسوان، يقوم الساعة 12:45 صباحاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 01:45 مساء.

** قطار 1953 (ثالثة مكيفة) أسوان / القاهرة، يقوم الساعة 07:35 مساء من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 07:55 صباحاً.

** قطار 1954 (ثالثة مكيفة) القاهرة / أسوان، يقوم الساعة 10:20 صباحاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11:05 مساء.

** قطار 1955 (ثالثة مكيفة) أسوان / القاهرة، يقوم الساعة 10:15 صباحاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 10:40 مساء.

** تشغيل قطارات للاتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش، قطار 2242 (ثالثة تهوية ديناميكية) القاهرة / أسوان مخصوص للاتحاد النوعي يقوم الساعة 06:10 مساء من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 07:25 صباحاً.

** قطار 2243 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة مخصوص للاتحاد النوعي، يقوم الساعة 06:20 مساء من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 07:20 صباحاً.

** يوم 13 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:40 مساء من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10:20 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.

** قطار 2253 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / الإسكندرية لنادي أبو الريش بالإسكندرية، يقوم الساعة 09:45 مساء من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 02:05 مساء.