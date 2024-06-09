السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تخفيض سرعة القطارات نظرا لارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

تخفيض سرعة قطارات السكة الحديد بسبب درجات الحرارة

وكانت الهيئة قد طلبت من سائقي القطارات تخفيض سرعة قطارات السكة الحديد على الخطوط كافة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، للتمكن من تفادي أي خطر حفاظًا على المواطنين.

عودة القطارات للسرعة المُقررة بعد انخفاض درجات الحرارة

كما أكدت الهيئة أنه بعد عودة درجات الحرارة لطبيعتها سيتم إعادة القطارات للسير بالسرعة المُقررة لها، وذلك لأن ارتفاع الحرارة يؤثر على المعدات والقضبان، ويتم اتخاذ تلك الإجراءات لتجنب أي طوارئ والحفاظ على سلامة الركاب، موضحة أنه يتم متابعة درجات الحرارة يوميًا من قبل الهيئة، وبيان مدى تأثير ذلك على سرعة القطارات، خاصة خطوط الوجه القبلي.