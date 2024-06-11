خبير سياسات دولية: العالم كله أدرك أن دولة الاحتلال لا تستمع إلى أحد (فيديو)

قال أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة إنَّ قرار مجلس الأمن أمس بضرورة الالتزام ودعم المقترح الأمريكي للتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة يدعم وجهة النظر المصرية الذي تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ مؤتمر القاهرة للسلام بوقف القتال في قطاع غزة.

زيارة بلينكن إلى القاهرة

وأضاف «سنجر» عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي أنَّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جاء أمس في الزيارة الثامنة للمنطقة، موضحًا أنّها زيارة مهمة جداً بالإضافة إلى أنّها تمثل تحول نحو وقف إطلاق النار وإطلاق المحتجزين.

دولة الاحتلال مارقة خارجة عن القانون الدولي والإنساني

وأشار خبير السياسات الدولية إلى أنَّ كل المحاولات التي تضغط بها قوات الاحتلال على المقاومة الفلسطينية حتى تقتل المحتجزين وتفوز بالجائزة الكبرى بأنهم إرهابيين لم يتحقق، ولكن الذي تحقق أمام العالم بأكمله نظرة مهمة جداً أنَّ دولة الاحتلال الإسرائيلي مارقة خارجة عن القانون الدولي والإنساني ولا تستمع إلى أحد.