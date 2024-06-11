اتحاد الصناعات: فرص واعدة للاستثمار في عدد من الدول الإفريقية

عقدت لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، اجتماعا موسعا، مع ممثلي مكاتب التمثيل التجاري بكل من كوت ديفوار، والسنغال، وأوغندا، قبل استلام مناصبهم في تلك الدول لأول مرة، وبدعوة موجهة من اللجنة، للتعرف عليهم، وبحث سبل التعاون المشترك، وإمداد الأعضاء بفرص الاستثمار المتاحة.

وشارك في الحضور تامر كريم، رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسنغال، ومحمد علي، رئيس مكتب التمثيل تجاري بأوغندا، وهشام حسام، رئيس مكتب التمثيل التجاري بكوت ديفوار، كما حضر الاجتماع هشام مدكور أبو العز، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، ومحمود عوده، عضو غرفة الجلود، ومحمد عبد الفتاح عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجيه، وشيماء عليبة عضو صناعات الهندسية، محمد سليمان عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب، وممثلي عن أماني عصفور.

التعامل مع إفريقيا

وقال الدكتور شريف الجبلي، إن اللجنة تدرس التعامل مع أفريقيا، مشيرا إلى أن السنغال وكوت ديفوار من أهم الأسواق في غرب إفريقيا، وأوغندا من أهم الدول في شرق أفريقيا، مشيرا إلى أن اللقاء تناول التعريف المشترك بين ممثلي مكاتب التمثيل التجاري وعرض أهم التحديات وضرورة العمل على حلها خلال الفترة المقبلة وكيفيه التعاون المشترك، مشددا على أهمية التركيز على الصادرات في الأساس بالنسبة للسوق الأفريقية.

تطوير الصادرات المصرية إلى أفريقيا

وأشار إلى أن اتحاد الصناعات المصرية بكل الغرف الصناعية يعتبر بيت الصناعة في مصر، ويهتم عن طريق لجنة التعاون الأفريقي بتطوير الصادرات المصرية إلى إفريقيا، وهناك جزء خاص بالاستثمارات، لكن التركيز في الوقت الحالي على الصادرات في المقام الأول، موضحا أن الصادرات المصرية لإفريقيا لم تصل إلى المستوى المطلوب حتى الآن، وعلى الرغم من وصولها إلى 6 مليارات دولار.

بعثات تجارية

وأوضح الجبلي، أنه جرى عمل بعثات تجارية إلى عدد من الدول الأفريقية مثل السنغال، مشيرا إلى عدم وجود بنوك مصرية في أفريقيا من ضمن التحديات التي تعوق تأمين الصادرات إلي السوق الإفريقية، مشيرا إلى أهمية التعاون في المنتجات المصرية سواء مواد بناء أو منتجات جلدية أو صناعات غذائيه ومنتجات هندسية وصناعات كيماوية.

دراسة السوق ومعرفة احتياجاته

وأوضح أن دراسة السوق ومعرفة احتياجاته من أهم عوامل نجاح التصدير، قبل القيام باختراق السوق والتوجه للتصدير إلى أي دولة، ما نركز عليه في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن مكاتب التمثيل التجاري هي الزراع الأساسي للتصدير خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن اتحاد الصناعات المصرية يمتلك إمكانيات كبيرة في الصناعة مؤخرا، أصبحت مصر لديها كثير من الصناعات تامة الصنع على أعلى مستوى، وأعلى جوده ويمكن استغلالها أكثر من ذلك في التصدير، وتابع «هناك فرص واعدة للاستثمار في تلك الدول، كما ستعمل المكاتب من خلال طلبات الشركات».