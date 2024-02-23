«اتحاد الصناعات»: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة أقوى رسالة طمأنة لأي مستثمر بمصر

علق محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، على مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، موضحًا أنه صفقة استثمارية ناجحة وضخمة جدًا، وسيسهم في توفير سيولة ضخمة وكم هائل من العملة الصعبة، مشددًا على أن الحكومة المصرية تعطي الفرصة بالكامل للقطاع الخاص في فرصة استثمارية كبيرة جدًا.

الفرص الاستثمارية ستعمل على تخفيف الأعباء

وقال «السويدي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر شاشة «أون»، إن هذه الصفقة من الاستثمارات ضخمة وبمثابة أقوى رسالة طمأنة لأي مستثمر في مصر، مشددًا على أن التوقيت كان صعبًا والصفقة وفرت احتياطي نقدي مربح لدعم كافة القطاعات، مؤكدًا أن مثل هذه الفرص الاستثمارية ستعمل على تخفيف الأعباء على المواطن المصري، وستساهم في زيادة فرص العمل ورفع الأجور والمرتبات.

وأشار إلى أن حجم المشروع الاستثماري الحالي على أرض مصر سيساهم في تشغيل العمالة والمصانع والمقاولات في كل القطاعات، مؤكدًا أن الصفقة جاءت في وقت صعب وتبرهن للعالم أجمع أن مصر مازالت دولة جاذبة للاستثمار، وما زال بإمكانها تقديم الكثير.

مصر دائمًا جاذبة للاستثمار

ونوه بأن مصر دائمًا جاذبة للاستثمار ولديها مجالات متعددة في الاستثمارات، مشددًا على أن الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي والتطوير العقاري تعد فرص استثمارية كبيرة جدًا، موضحًا أن مصر لم تتشبع حتى الآن في مجال السياحة مصر، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصا كبيرة ومازال بالإمكان مضاعفة حجم الاستثمار الصناعي الموجود.