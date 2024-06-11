9 نصائح لطلاب الثانوية العامة لحل امتحان الاقتصاد والإحصاء

وجه الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي بجامعة القاهرة والخبير التربوي، نصائح سريعة لحل امتحانات الإحصاء والاقتصاد للثانوية العامة 2024، المقرر أن يؤديها الطلاب غدًا الأربعاء؛ وفقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وهي كالتالي:-

نصائح هامة لحل امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

- لابد من الاطلاع على كتيب المفاهيم لمعرفة القوانين والمفاهيم التي يتضمنها.

- لا تهدر وقتا في حفظ القوانين والمفاهيم الموجودة في كتيب المفاهيم، ولكن افهمها جيدا وتدرب على استخدامها في الحل وعلاقتها بغيرها من المفاهيم.

- التطبيق والتدريب هما أهم عنصر يجب أن تركز عليه في امتحانات المواد التي تحتاج إلى حل مسائل لذا أكثر من حل الأسئلة بأشكال وطرق مختلفة.

- درب نفسك على إجراء بعض العمليات الحسابية في الذهن حتى لا تستهلك وقتا أو جهدا كبيرا داخل اللجنة أو تستهلك المساحة المخصصة كمسودة في ورقة الأسئلة .

- ابدأ في الحل بالأسئلة السهلة فإن ذلك سيحفزك ويخفف من حدة التوتر والقلق لديك من ناحية ومن ناحية أخرى قد تجد فيها ما يساعدك على حل الأسئلة الصعبة.

- راجع خطوات الحل أكثر من مرة قبل تظليل الإجابة.

- لا تتعجل في الحل وراجع الخطوات ولا تقدم خطوة على أخرى.

- يفضل أن يكون استخدامك للمسودة بالقلم الرصاص وليس الجاف حتى يمكن المسح وإعادة الاستخدام.

- راجع العناصر الرئيسية لكل موضوع بكل دقة وتعرف على العلاقات والروابط بين الموضوعات المختلفة.