«عمليات المعلمين» تخصص خطا لمتابعة شكاوى سير امتحانات الثانوية العامة

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تقارير المتابعة من غرف العمليات التابعة للنقابات الفرعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، التي أوضحت جاهزية الاستراحات المعدة للمعلمين المنتدبين للملاحظة على امتحانات الثانوية العامة، وإعدادها بشكل يليق بالمعلمين وتوفير الدعم والمساعدة لهم لتأدية مهام عملهم في جو مستقر وآمن.

كما وفرت عدّة نقابات فرعية خطوط أتوبيسات لنقل المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة من استراحاتهم وأماكن إقامتهم إلى مقار لجان الثانوية العامة، للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة.

ووجّه الزناتي، رؤساء النقابات الفرعية واللجان التابعة لها بمتابعة وتفقد أحوال المعلمين وحل أي مشكلة تواجههم أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة 2024 وحلها فورًا.

امتحانات الثانوية العامة

وشدد نقيب المعلمين على رؤساء النقابات الفرعية ولجانها النقابية، بأن تكون هناك متابعة على أرض الواقع، وعمل زيارات مستمرة لاستراحات المعلمين والتأكد من توفير سبل الراحة لهم، والتواصل مع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظات لحل أي مشاكل حتى يشعر المعلم بالاستقرار أثناء أعمال الامتحانات.

وخصصت النقابة العامة للمهن التعليمية رقما على واتساب 01555208606 لتلقي الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها.