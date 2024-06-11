5 أعمال لها ثواب الحج والعمرة.. أبرزها حضور مجالس العلم في المساجد

حدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عددًا من الأعمال التي لها ثواب الحج والعمرة، حيث لا يستطيع البعض السفر لأداء المناسك لأي سبب ما، دون معرفة أن هناك أعمالا لها ثواب الحج والعمرة، وهو ما يوضحه الأزهر تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

أعمال لها ثواب الحج والعمرة

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن من الأعمال التي لها ثواب الحج والعمرة حضور مجالس العلم في المسجد، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرًا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تامًّا حجته».

ومن الأعمال التي لها ثواب الحج والعمرة، النية الصادقة والعزم على أداء مناسك الحج والعمرة متى كان ذلك ميسرًا ومتاحا، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء». [أخرجه الترمذي].

الحج والعمرة

بر الوالدين من الأعمال التي لها ثوابها ثواب الحج والعمرة، وهو ماورد في السنة النبوية أنه أتى رجل رسول الله ﷺ، فقال: إني أشتهي الجهاد، وإني لا أقدر عليه، فقال: «هل بقي أحد من والديك؟» قال: أمي، قال: «فاتق الله فيها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر، ومجاهد، فإذا دعتك أمك فاتق الله وبرها». [أخرجه البيهقي في شعب الإيمان].

ومن الأعمال التي لها ثواب الحج والعمرة، هي جلسة الضحى بعد صلاة الفجر في جماعة، إذ قال النبي: «من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة، وعمرة، تامة، تامة، تامة». [أخرجه الترمذي].

وأداء الصلاة المكتوبة في المسجد به ثواب الحج والعمرة،، لما ورد عن قول النبي:«من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين». [أخرجه أبو داود].