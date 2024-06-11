إقبال على التصالح في مخالفات البناء بالقليوبية.. وتوجيهات مهمة من المحافظ

قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مخالفات البناء، وأنها تعمل على إيجاد حلولا جذرية لهذه المشكلة، من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ باللجنة العليا للتصالح على مخالفات البناء بالمحافظة، لمناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتذليل المعوقات التي تواجه سير العمل في هذا المجال، واقتراح سبل التغلب على هذه المعوقات، بالإضافة إلى وضع خطة العمل خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع العمل بالقانون الجديد 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقاً للقانون الجديد.

الاستجابة السريعة لطلبات المواطنين

وجه محافظ القليوبية خلال الاجتماع، بالاستجابة السريعة لطلبات المواطنين واستفساراتهم بخصوص العمل بقانون التصالح والعمل على تحسين أداء المنظومة وتذليل كل العقبات أمام العاملين بالمراكز التكنولوجية لسرعة إنجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتسريع وتيرة العمل وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، بالتنسيق والتعاون بين إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ووحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية.

وتناول الاجتماع استعراض ما تم تلقيه من ملفات والإجراءات والتسهيلات التي تم تنفيذها بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتلقى طلبات المواطنين الجادين في التصالح، بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة.

سرعة تشكيل لجان التصالح على المخالفات

وأمر المحافظ، بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعها على جميع المراكز والمدن والأحياء، للبدء في مهام عملها فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية.

وشدد الهجان، على ضرورة التأكد من استيفاء ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها، من قبل الوحدات المحلية من الآن، قبل بدء اللجان مهام عملها، وإرسال بيان إلى جميع الوحدات المحلية متضمن الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف، للتأكد من تواجدها واستيفائها في حالة نقصها.

وقد وجه المحافظ الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة العليا للتصالح على مخالفات البناء، على جهودهم المتميزة في سبيل تحقيق أهداف هذه اللجنة.

جدير بالذكر أن محافظة القليوبية قد شهدت خلال الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، بعد قرارات الدولة الأخيرة بتسهيل إجراءات التصالح وتخفيض الرسوم، حيث تقدم 56.127 ألف طلب تصالح حتى الآن، وجاري تلقي الطلبات من المواطنين.