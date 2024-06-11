«البيئة» تعلن تسليم المدفن الصحي الآمن في الفيوم بتكلفة 35 مليون جنيه

أعلنت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات عن التسليم النهائي للمدفن الصحي الآمن بمنطقة كوم أوشيم بمركز طامية إلى محافظة الفيوم، وذلك من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

تفاصيل المدفن الصحي الآمن بالفيوم

وأوضحت وزيرة البيئة في بيان منذ قليل أنَّ اللجنة سلمت المدفن إلى المحافظة، وجاءت تفاصيله كالتالي:

- إجمالي التكلفة 35 مليون جنيه.

- المدفن يقع على مساحة 10 أفدنة.

- محاط بسور حول المحيط الخارجي للموقع بمتوسط ارتفاع مترين.

- المدفن به بوابة للدخول وأخرى للأفراد وبه ميزان أرضي «بسكول» وغرفة تحكم بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات.

ونوه بيان وزارة البيئة إلى أنَّ المدفن يوجد به العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفتين للأمن والمولدات تحتوى على مولدين كبيرين ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه، بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح، محاطة من الخارج بـ«زلط ريب راب».

وأوضحت أنَّ بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بـ«زلط الريب راب» ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

ما أهمية المدافن الصحية؟

وتساعد المدافن الصحية في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي، بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات، كما تسهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة.