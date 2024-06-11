تنسيق الجامعات الحكومية في مصر 2024.. قواعد جديدة لقبول الطلاب

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات، الاتجاه إلى إرساء قواعد جديدة لقبول الطلاب بالكليات، ووضع آليات للتوزيع في تنسيق الجامعات الحكومية في مصر 2024، مضيفة أنه يجري دراسة مقترح إضافة «سنة تأسيسية» بعد الثانوية العامة، وسيتم مناقشته من قبل مجلس الوزراء.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنه في حالة موافقة الحكومة على المقترح الجديد، فإنه يحتاج إلى تعديل تشريعي ليتم تطبيقه، مؤكدة أنه ما يزال قيد الدراسة، ورفعت اللجنة المختصة بإعداد المشروع توصياتها للمجلس الأعلى للجامعات، تمهيدًا لمناقشتها والبت فيها خلال إجتماع المجلس المقبل بعد عيد الأضحى، ويتضمن المشروع إعادة توزيع الطلاب على الكليات المختلفة.

تنسيق الجامعات الحكومية 2024

وأشارت المصادر، إلى أن العام الدراسي الجديد، سيشهد إعادة توزيع الطلاب على الكليات في تنسيق الجامعات الحكومية 2024، خاصة النظرية، والعمل أيضا على أن يكون هناك آليات لتوزيع الطلاب على التخصصات والكليات، التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل إقليميا ودوليا، مؤكدة أن التوزيع سيكون متوازن جدا بما لا يضر أي طالب في رغباته، خلال مرحلة الاختيار، والتسجيل لرغبات الكليات، لافتة إلى أن اللجنة العليا للتنسيق، هي المنوطة بتحديد الأعداد للكليات.

تنسيق الجامعات 2024

ويواصل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، المناقشات مع وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، للوصول إلى صيغة جديدة لتطوير نظام قبول الطلاب بالجامعات، وتوزيع الطلاب على التخصصات العلمية المرغوبة لسوق العمل، خلال تنسيق الجامعات 2024، والذي ستكون قواعده هي نفس قواعد العام الماضي، فيما يتعلق بعدد الرغبات على الموقع الإلكتروني، أو مراحل التسجيل، بحسب المصادر داخل المجلس الأعلى للجامعات.