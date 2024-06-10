«الأعلى للجامعات» يدرس تطوير «التنسيق» وتأهيل الطلاب لاحتياجات سوق العمل

أوصى المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، خلال اجتماعه، بإلغاء اختبارات القدرات بكليات التربية النوعية شُعب (فنية، موسيقية، المسرح التربوي)، على أن يتم القبول بتلك الكليات بطابع تنسيق واحد، وتوزيع الطلاب المرشحين من مكتب التنسيق على كل أقسام وشُعب الكلية داخلياً عن طريق الكلية مباشرة.

قواعد قبول الطلاب

وأوضح المجلس، وفق مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس ناقش نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، وما يعادلها من الشهادات العربية، والأجنبية، والشهادات الفنية، والثانوية الأزهرية، المتقدمين لتنسيق 2024 للالتحاق بالجامعات الحكومية للعام الجامعى 2024-2025.

سوق العمل

وناقش المجلس المقترحات المقدمة من الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات لدراسة سياسات القبول بالجامعات، ويشمل المقترح تطوير نظم القبول بالجامعات وآليات تنفيذها، ومنها تطوير البرامج التعليمية، مع التوسع فى نظم التعليم التبادلى، والتركيز على تعليم ريادة الأعمال إلى جانب المهارات التكنولوجية، وتوفير الكوادر الفنية القادرة على التدريب والتعليم التكنولوجى، وإعادة تخطيط سياسات وأعداد المقبولين فى التخصصات المختلفة، مع الأخذ فى الاعتبار احتياجات سوق العمل.

وشدد المجلس على إصدار محتوى بعنوان (من أنا) بهدف تعزيز وعي الطلاب بتاريخ وحضارة مصر العريقة، حيث تم إعداد المحتوى من نواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب بجامعات القاهرة وبنها وسوهاج، بالتعاون مع جامعة بنها، وتم طباعة نسخة المحتوى بطريقة تجذب الطلاب، وتوزيعها داخل الحرم الجامعى، ونشرها على المواقع الإلكترونية الرسمية للجامعات والمجلس الأعلى.

وكشفت مصادر فى وزارة التعليم العالى و«الأعلى للجامعات» أن المجلس أجَّل المناقشة فى مشروع مقترح تعديلات نظام التعليم المدمج لمناقشتها فى الاجتماع المقرر نهاية الشهر الجارى، إلى جانب القواعد النهائية لتنسيق الجامعات 2024، والانتهاء من تشكيل اللجنة العليا للتنسيق، ووضع التفاصيل النهائية لاختبارات القدرات.