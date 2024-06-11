طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع في الحرارة ورفع الرايات الخضراء والصفراء بالشواطئ

شهد طقس الإسكندرية اليوم، استمرار الأجواء الحارة، مع تسجيل درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية، وذهاب المواطنين إلى الشواطئ، مستغلين هدوء واستقرار حالة البحر، ورفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقي، ورفع الرايات الصفراء بشواطئ القطاع الغربى.

حالة طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم، يشهد أجواء حارة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، التي وصلت إلي 65%، بالإضافة إلى قوة أشعة الشمس، مع انخفاض درجات الحرارة ليلا، لتصل إلى 22 درجة مئوية.

اعتدال أمواج البحر المتوسط في الإسكندرية

وارتبط طقس الإسكندرية في تلك الآونة بحالة ارتفاع الأمواج التي شهدت اعتدالا نسبيا، بحسب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، التي طالبت المواطنين بضرورة انتهاز الفرصة، والذهاب إلى الشواطئ، في ظل نسب إشغال متوسطة على الشواطئ في الوقت الراهن.

وشددت الإدارة، على أن الإكرامية ممنوعة لعمال شواطئ الإسكندرية، موضحين أنه في حال فرض العامل دفع إكرامية على أي مواطن يجب التواصل، لأخذ الحق سريعا، لافتة إلى أن دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانية.