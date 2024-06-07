طقس الإسكندرية اليوم.. موجة حارة تضرب المدينة وارتفاع نسب إشغال الشواطئ

شهد طقس الإسكندرية اليوم، أجواء حارة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة لتسجل 33 درجة مئوية، ورياح معتدلة إلى خفيفة تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يقلل نسبة الهواء ويزيد الإحساس بالحرارة، مع تبعها خروج المواطنين إلى شواطئ الإسكندرية هربا من حرارة الجو.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم، يشهد تقلبات طفيفة في الأجواء خلال فترات الظهيرة والعصر، من حيث زيادة نسبة الرطوبة التي تزيد الأجواء الحارة.

إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية

كل هذه الأجواء انعكست على نشاط أهالي الإسكندرية والوافدين إليها، إذ رغبوا في الاستمتاع بالأجواء اللطيفة خلال الصباح والمساء، مع توجه أعداد كبيرة إلى الشواطئ للاستمتاع بالبحر وأشعة الشمس.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه جرى رفع الراية الخضراء في القطاعين الشرقي والغربي، بينما تشهد الشواطئ نسب إشغال مرتفعة كعادة أيام الجمعة في صيف.

ويُمثل طقس الإسكندرية اليوم مزيجًا من الاستقرار والتقلبات الطفيفة، مما يتيح فرصة للسكان للاستمتاع بنشاطاتهم اليومية، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع التقلبات الجوية المحتملة.