مصاريف المعهد العالي للغات شيراتون مصر الجديدة.. والأوراق المطلوبة للتقديم

يمنح المعهد العالي للغات بمنطقة شيراتون، للمتقدمين والدارسين فيه درجة الليسانس في إحدى التخصصات التالية: «اللغة الألمانية، والإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية»، وذلك بعد إنهاء مدة الدراسة به الـ4 سنوات.

مواد المعهد العالي للغات شيراتون

ووفقًا للصفحة الرسمية الخاصة بالمعهد العالي للغات شيراتون، فإن المواد التي سيدرسها الأشخاص المُتقدمين للمعهد العالي للغات شيراتون، هي:

- نصوص درامية.

- مدخل إلى النقد.

- صوتيات.

- ترجمة من وإلى العربية.

- بناء واستماع مفردات.

- حوار ومحادثة.

- قواعد.

- لغويات.

- مدخل على الشعر.

- حوار ونقاش.

- لغة عربية.

- مدخل على الرواية.

- نقد كلاسيكي.

- مقال.

- قواعد.

مصاريف المعهد العالي للغات شيراتون

وبالنسبة للمصاريف الخاصة بالمعهد العالي للغات شيراتون لخريجي الثانوية العامة الراغبين في التقديم على المعهد، فإنَّه وفقًا للعام الماضي، فقد بلغت المصاريف 9527 جنيهًا.

الأوراق المطلوبة للتقديم مصاريف المعهد العالي للغات شيراتون

وهناك عددًا من الأوراق المطلوبة من الخريجين الراغبين في الالتحاق بالمعهد العالي للغات شيراتون يجب استيفائها، وهي:

1- صورة بطاقة الطالب + صورة بطاقة ولي الأمر.

2- أصل شهادة الثانوية العامة + صورة منها.

3- عدد 8 صور شخصية مقاس 4×6.

4- أصل شهادة الميلاد.

5- إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون لإثبات عنوان الطالب.

6- نموذج 2 جند من مديرية الأمن.

7- بطاقة الترشيح المرشح بها الطالب على المعهد.

8- نموذج 6 جند من القسم التابع له.