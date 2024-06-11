إلغاء إجازات الأطباء البيطرين والعاملين بالمجازر خلال عيد الأضحى في الجيزة

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري، برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى، وتوفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، ودعمهم بأطباء من الإدارات المختلفة، لاستيعاب أعداد الأضاحي خلال أيام العيد.

رفع كفاءة المجازر

وشدد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة المجازر، لتمكينها من العمل بالطاقة القصوى في أيام العيد، وتشكيل لجان للمرور الدوري، لمتابعة سير العمل بمختلف مجازر المحافظة، وسرعة التعامل مع أي طارئ، والتي تتاح بالمجان بعدد 23 مجزرا على مستوى المحافظة، على أن يصطحب المضحي الجزار الخاص به، للتسهيل على المواطنين، ولمنع الذبح بالطريق العام، حفاظا على البيئة، واتخاذ مايلزم من إجراءات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لمراقبة الأسواق، والحفاظ على مستوى النظافة بمختلف القطاعات.

إلغاء إجازات الأطباء والعاملين بالمجازر

واطلع اللواء أحمد راشد على تقرير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، وشدد على إلغاء إجازات الأطباء والعاملين بالمجازر، والانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة لها وتوفير الكميات الكافية من الأختام والمادة السرية الملونة لختم المذبوحات، إلى جانب أدوات النظافة والمطهرات، مشيرا إلى أنه من المقرر الدفع بورديات لمتابعة سير العمل بالمجازر ورصد المخالفات بالشوارع، بالتنسيق مع الأحياء والمراكز والمدن وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول، بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

انتهاء إدارة التفتيش على اللحوم

وأكد مدير مديرية الطب البيطري، انتهاء إدارة التفتيش على اللحوم من خطط الانتشار خلال العيد، وتوفير نوبتجيات العمل للمتابعة الدورية، وشن الحملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ممثلة فى مديرية الأمن ومباحث التموين وشرطة المسطحات على محلات الجزارة والأسواق ومنافذ البيع والشوادر وأماكن التخزين وثلاجات حفظ اللحوم والمنتجات الغذائية، لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب الأنشطة المخالفة، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية للمتابعة والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة.