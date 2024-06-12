مصاريف المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق مصر الجديدة والأوراق المطلوبة

مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، يتجه عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب إلى معرفة المعاهد المتاحة للدراسات بخلاف الكليات، ومن بينها المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق في مصر الجديدة، وهو واحد من المعاهد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والذي يمنح درجة البكالوريوس في تخصصين اثنين.

وعن تخصصات المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة هي، فكانتا تخصص إدارة الأعمال السياحية بقسم الدراسات السياحية، وتخصص إدارة الفنادق بقسم إدارة الضيافة، بحسب ما ذكره الموقع الخاص بالمعهد.

مواد المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق مصر الجديدة

وهناك 3 أقسام في مواد المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق مصر الجديدة، والتي جاءت كالآتي:

1- قسم الدراسات السياحية، ويتخصص الطالب في هذا القسم من الفرقة الثانية.

2- قسم الدراسات الفندقية، ويتخصص الطلاب في هذا القسم اعتبارًا من الفرقة الثانية.

3- قسم الإرشاد السياحي، وتشمل الدراسة جانبين وهما نظري وتطبيقي.

مصاريف المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق مصر الجديدة

وبالنسبة لمصاريف المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق في مصر الجديدة، ففي العام الماضي 2023 كانت المصاريف 10 آلاف و336 جنيهًا في أولى فرق الدراسة، وفقًا لما حددها المعهد.

الأوراق المطلوبة للتقديم المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق مصر الجديدة

1- أصل شهادة المؤهل الدراسي.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.

3- أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر.

4- صورة من بطاقة الرقم القومي ولي الأمر.

5- 6 صور شخصية 4×6

6- استمارة 2 جند لكل الطلاب الذكور.

7- نموذج 6 جند للطلاب الذكور مواليد 2003 وما قبلها.