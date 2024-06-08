«الأعلى للجامعات» يعلن شروط القبول بكليات السياحة والفنادق والتمريض

أكد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، الاستعدادات التامة لأعمال تنسيق 2024 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، موضحًا أنه جرى وضع عدد من القواعد والضوابط المنظمة لعملية التقديم فيما يتعلق باختبارات القدرات، لافتًا إلى أنّ الاختبارات تسرى على الجامعات المصرية كافة للكليات التي يحق للالتحاق بها اجتياز عدد من الامتحانات إلى جانب الحصول على الحد الأدنى لمجموع الالتحاق.

اختبارات القدرات 2024

وأوضح المجلس وفقًا لتقرير صادر عنه، أنه يشترط للقبول في كليات السياحة والفنادق والتمريض بالجامعات الخاصة، اجتياز المقابلة الشخصية، وبالنسبة لكليات الفنون يشترط اجتياز اختبارات القدرات، موضحًا أن رسوم الاختبارات تحددها كل جامعة.

نظام الحجز المبكر

وتابع أنّ الجامعات تستقبل حاليًا الطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق للعام الدراسي الجديد 2024-2025، بنظام «الحجز المبكر» على أنّ يتم القبول رسمياً بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة والحدود الدنيا للقبول في الكليات، موضحًا أنّ هناك اهتمامًا خلال الفترة المقبلة بالتوسع في التخصصات المؤهلة لوظائف المستقبل وتجهيز الكوادر لمتطلبات سوق العمل .