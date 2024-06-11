لطلاب الثانوية العامة.. رابط مراجعة «حياة كريمة» لمادتي الاقتصاد والإحصاء

تستكمل مؤسسة حياة كريمة، دعم طلاب الثانوية العامة من خلال مبادرة «تقدر في 10 أيام»، وهي مبادرة موجهة لطلاب الثانوية، لتقديم الدعم التعليمي والمعنوي لهم، قبل امتحانات نهاية العام الدراسي، من خلال المراجعات النهائية المقدمة للطلاب بمختلف المواد، انطلاقًا من إيمان المؤسسة بأهمية دورها المجتمعي تجاه الفئات المستهدفة كافة، خاصة الشباب الذين هم الأساس في تكوين مؤسسة حياة كريمة، واستكمالا لدورها في محور بناء الإنسان، خاصة قطاع التعليم.

رابط شرح مادتي الاقتصاد والإحصاء

ونشرت حياة كريمة رابط شرح مادتي الاقتصاد والإحصاء لطلاب الثانوية العامة، التي يمكن متابعتها على قناة مؤسسة حياة كريمة على موقع يوتيوب، وتطبيق «تعليمي» لفودافون، من خلال الضغط هنـــا.

مبادرة تقدر في 10 أيام

ولفتت حياة كريمة إلى أنَّ مبادرة تقدر في 10 أيام، استفاد منها في الشق الأول من الجانب الأكاديمي 178617 طالبًا، من خلال تقديم مراجعات مسجلة لوحدات المنهج الدراسي بكافة المواد الدراسة خلال شهر مايو، وعددها 16 مادة، كما قدمت المؤسسة بالمرحلة الثانية مراجعات وحل نماذج امتحانات، وأسئلة وذلك للتعليم العام وذوي الاحتياجات الخاصة (المكفوفين) وذلك خلال شهر يونيو، استفاد منها 150697 طالبا من التعليم العام و300 طالب من ذوي الهمم (المكفوفين).