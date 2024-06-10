حياة كريمة تختتم المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة لأكثر من 150 ألف طالب

اختتمت مؤسسة حياة كريمة، المراجعات النهائية التي تقدمها لطلاب الثانوية العامة من خلال مبادرة «تقدر في 10 أيام»، وهي مبادرة موجهة لطلاب الثانوية العامة تستهدف تقديم الدعم التعليمي والمعنوي لهم قبل امتحانات نهاية العام الدراسي.

تقدر في 10 أيام تصل 26 محافظة

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، أن المبادرة وصلت 26 محافظة، 224 مركزا، وأكثر من 345 مدرسة، لافتة إلى أن عدد المستفيدين من مبادرة تقدر في 10 أيام تخطى 150 ألف طالب.

وأشارت حياة كريمة إلى أن المبادرة تمت بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وڤودافون مصر لتنمية المجتمع، لافتة إلى أن مراجعة المناهج ستكون متاحة على الموقع الرسمي لحياة كريمة، بالإضافة إلى إتاحة أبليكيشين تعليمي.

كيفيه الاطلاع على مراجعات حياة كريمة

ويمكن لطلاب الثانوية العامة، الاطلاع على المراجعات النهائية التي قدمتها حياة كريمة على قناة مؤسسة حياة كريمة على موقع يوتيوب، وتطبيق تعليمي لفودافون، من خلال الضغط على هذا الرابط.

جدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة، أطلقت مبادرة تقدر في 10 أيام، العام الماضي، انطلاقا من إيمانها بأهمية دورها المجتمعي تجاه كافة الفئات المستهدفة وخاصة الشباب الذين هم الأساس في تكوين مؤسسة حياة كريمة واستكمالا لدور المؤسسة في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم.