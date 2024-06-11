«حياة كريمة»: مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة ضمن مبادرة «تقدر في 10 أيام»

أعلنت أمنية صلاح، عضو إدارة التعليم بقطاع التمكين الاجتماعي بمؤسسة حياة كريمة، استمرار مبادرة «تقدر في 10 أيام» في تقديم فيديوهات الشرح لمختلف المواد لطلاب الثانوية العامة، وذلك عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالمؤسسة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أنه جرى عمل مراجعات لطلاب الثانوية العامة على أرض الواقع، لحل نماذج الامتحانات السابقة، والتعرف على شكل الأسئلة والإجابة.

كيفية حضور المراجعات

وتابعت: «الشرح متاح على قناة اليوتيوب الخاصة بمؤسسة حياة كريمة، لاسترجاع كل المواد الدراسية، ووصلنا إلى 150 ألف طالب حتى الآن، قدمنا ليهم مراجعات للثانوية العامة والمراجعات اللي شغالة حاليا هي لطلبة ذوي الإعاقة، وهي أونلاين ومستمرة حتى يوم 20 يوليو، لمراجعة المواد وتقديم نماذج حل الامتحانات السابقة».

أرقام للتواصل مع المؤسسة

وأوضحت أن المؤسسة تقدم دعما نفسيا للطلاب حتى بعد صدور النتيجة، وأنها تتلقى الاتصالات على الأرقام التالية: 01272059525 - 01220066465- 01272059577.