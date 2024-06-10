«حياة كريمة» تطلق مبادرة «أنت الحياة» في قرية دراجيل بالمنوفية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، تدشين مرحلة جديدة من محطاتها متمثلة في مبادرة «أنت الحياة» في محافظة المنوفية، لتقديم الخدمات المختلفة لأهالي المحافظة، لا سيما الأكثر احتياجا.

مبادرة «أنت الحياة» بالمنوفية

أوضحت مؤسسة حياة كريمة، أن مبادرة «أنت الحياة»، انطلقت في قرية دراجيل بمركز الشهداء مع شركاء التنمية بعدد من المشروعات والفعاليات، موضحة أن المبادرة شملت مجموعة متنوعة من الفعاليات التوعوية والتنموية أهمها: ملتقى التوظيف، من مجمع عمال مصر، سداد ديون الغارمين، من مؤسسة مصر الخير، امتحان محو الأمية من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

حكايات «ماما سماح»

وأضافت حياة كريمة، أن الفعاليات تضمنت أنشطة توعوية من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قوافل ثقافية «إنشاد ديني، مسرح عرائس، رسم على وجوه الأطفال»، حكايات «ماما سماح» من الكاتبة سماح أبو بكر عزت سفيرة مؤسسة حياة كريمة.