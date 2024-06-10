حياة كريمة: 675 ألف طالب وولي أمر إجمالي المستفيدين من مبادرة «تقدر في 10 أيام»

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، نجاح مبادرة تقدر في 10 أيام، والتي تأتي في إطار حرص المؤسسة على استمرار تقديم الدعم التعليمي والمعنوي لطلاب الثانوية العامة، لافتة إلى نجاح مشروع تقدر في 10 أيام خلال العام الدراسي السابق 2022ـ 2023، والذي كان له مردود إيجابي نظرا لأهميته في مساعدة الطلاب أكاديميا وتخفيف الأعباء المادية عن أولياء الأمور.

88 ألف مستفيد من تقدر في 10 أيام خلال العام الماضي

وأشارت حياة كريمة إلى أن مبادرة تقدر في 10 أيام استفاد منها العام الماضي أكثر من 88 ألف طالب من جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، واستمرارا لدعم المؤسسة لطلاب الثانوية العامة وذويهم قامت بتنفيذ المشروع للعام الثاني على التوالي.

ولفتت حياة كريمة إلى التوسع بالمشروع هذا العام ليتضمن مكونات جديدة بهدف زيادة الدعم المقدم للطلاب وأولياء الأمور، وذلك نظرا لأهمية الفئة المستهدفة والتي تعد الفئة الأهم من حيث الاهتمام الأسري والمجتمعي الأمر الذي يتسبب في فرض أعباء مادية كبيرة على الأسر المصرية بالإضافة إلى الأثار السلبية والضغوط على الجوانب النفسية والسلوكية والتحصيلية للطلاب، موضحة أن مبادرة تقدر في 10 أيام شملت العام الحالي على التركيز على بُعدين وهما البعد الأكاديمي المكون من مرحلتين متتاليتين والبعد النفسي وجاءت تفصيلاتهما كما يلي:

ـ الأكاديمي بجعله يتكون من مرحلتين شملت المرحلة الأولى تقديم مراجعات مسجلة لوحدات المنهج الدراسي بكافة المواد الدراسة خلال شهر مايو، وعددها 16 مادة، واستفاد من هذه المرحلة 178617 طالبا، كما قدمت بالمرحلة الثانية مراجعات وحل نماذج امتحانات، وأسئلة وذلك للتعليم العام وذوي الاحتياجات الخاصة (المكفوفين) وذلك خلال شهر يونيو.

واستفاد من هذه المرحلة 150697 طالبا من التعليم العام و300 طالب من ذوي الهمم (المكفوفين).

فيديوهات إرشادية موجهة للطالب والأسرة

ـ أما البعد النفسي يشتمل بدوره على فيديوهات إرشادية موجهة للطالب والأسرة وكذلك جلسات إرشاد نفسي عبر تطبيق زووم، وخط ساخن لمساعدة الطلاب على مواجهة الضغوط، وبلغت أعداد المستفيدين من المكون النفسي 345495 طالبا وولي أمر.

وأوضحت حياة كريمة أن اجمالي المستفيدين من مشروع تقدر في 10 أيام لدعم طلاب الثانوية العامة وأسرهم هذا العام بلغ 675109 طلاب وأولياء أمور.