تحذير من ارتفاع حدة الموجة الحارة خلال وقفة عرفات.. ما السبب؟

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من تأثر البلاد بظاهرة جوية مرتبطة بمنخفض الهند الموسمي، ما سيزيد من حدة الموجة الحارة المتوقعة يوم السبت المقبل، الموافق وقفة عرفات.

منخفض الهند الموسمي

وأوضحت الأرصاد في تقرير صادر عنها، أن منخفض الهند الموسمي الذي يؤثر على البلاد خلال نهاية أيام فصل الربيع وبداية فصل الصيف، يعمل على زيادة نسبة الرطوبة، إذ يمتد على مسطح البحر المتوسط ويصبح محملا ببخار الماء، وتكون السواحل الشمالية الشرقية والغربية والقاهرة الكبرى ومدن القناة الأكثر تأثرا، بارتفاع نسب الرطوبة في الجو، وزيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، يوم السبت وقفة عرفات مع ذرورة الموجة الشديدة الحررة، وذلك على عكس محافظات شمال وجنوب الصعيد، إذ تنخفض نسب الرطوبة بشكل كبير على تلك المناطق، بسبب موقعه الجغرافي.

درجات الحرارة

- محافظات القاهرة الكبرى: العظمى 80% والصغرى 35%.

- محافظات الوجه البحري: العظمى 85% والصغرى 40%.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 90% والصغرى 50%.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 90% والصغرى 55%.

- جنوب سيناء: العظمى 60% والصغرى 30%.

- شمال الصعيد: العظمى 60% والصغرى 20%.

- جنوب الصعيد: العظمى 35% والصغرى 15%.