«الأرصاد» توضح حالة الطقس يوم وقفة عرفات: ذروة الموجة الحارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سكان جميع محافظات الجمهورية من طقس يوم السبت المقبل الذي يوافق يوم وقفة عرفات، إذ تتعرض البلاد لموجة طقس شديد الحرارة وذلك على جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بسبب ظواهر جوية مختلفة عملت على ارتفاع درجات الحرارة.

ذروة الطقس شديد الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنَّ يوم السبت المقبل سيكون ذروة الموجة الشديدة الحرارة، بسبب كتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم حرارتها، قادمة من المناطق الجنوبية والغربية للبلاد، مما تعمل على ارتفاع درجات الحرارة بقيم تصل لـ47 درجة مئوية في الظل بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

درجات الحرارة يوم وقفة عرفات

وعن درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت المقبل على جميع المحافظات فقد جاءت على النحو التالي:

- محافظات القاهرة الكبرى: العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.

- محافظات الوجه البحري: العظمى 42 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 43 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 45 والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 47 والصغرى 30 درجة مئوية.