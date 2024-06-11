حالة الطقس اليوم الثلاثاء.. «الأرصاد» تحذر من الموجة الحارة وتكشف سببها

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء الموافق 11-6-2024، موضحة أن درجات الحرارة ترتفع تدريجيا كبداية لموجة حارة شديدة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في بداية الموجة الحارة، مشيرة إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، وحارا على السواحل الشمالية، ويكون معتدلا ليلا على أغلب الأنحاء، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سبب الموجة الحارة

وأوضحت الأرصاد الجوية سبب ارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة التي تضرب البلاد، نتيجة لتأثر البلاد بكتل هوائية شديدة الحرارة وسيطرة مرتفع جوي بطبقات الجو العليا، يعمل على حبس الحرارة على سطح الأرض.

وأضافت الأرصاد الجوية أن من المتوقع تعرض البلاد لشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، القريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 11-6-2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 28 درجة مئوية.