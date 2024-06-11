«القومي للتغذية»: درجات الحرارة يوم عرفة تتراوح بين 43 و47 ويجب على الصائمين الحذر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس يوم وقفة عرفات، مؤكدة أن درجات الحرارة ستتراوح بين 43 لـ47 على جميع أنحاء الجمهورية، وستكون ذروة الموجة الحارة في ذلك اليوم، لذا وجه المعهد القومي للتغذية عددا من النصائح للصائمين لمواجهة الطقس الشديد للحرارة.

4 نصائح القومي للتغذية للصائمين يوم وقفة عرفات

وأكد القومي للتغذية، من خلال صفحتة الرسمية على الفيس بوك، على المسلمين الذين يستعدون لصيام يوم عرفات، بضرورة الحرص على 4 إرشادات ونصائح مهمة، للحد من الشعور بالعطش الشديد، وهما على النحو التالي:-

- الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة أثناء السحور، نظرا لأنها غنية بالمياه والألياف، التي تساعد على تقليل الإحساس بالعطش الشديد، مثل «الخس - الخيار- الجرجير - البطيخ - البرتقال».

- تقليل تناول شرب المنبهات «النسكافية- الشاي- القهوة» خاصة وقت السحور، وذلك لأنها تحتوي على الكافيين، الذي له تأثير مدر للبول وبالتالي يعمل على زيادة الإحساس بالعطش.

- احرص على تناول فى وجبة السحور، الأطعمة الغنية البوتاسيوم، حيث تساعد على الوقاية من العطش مثل «الموز -المشمش - التمر- الزبيب».

- يفضل التقليل من تناول المخلات والأطعمه المملحة والحارة على السحور.