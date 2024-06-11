«الأرصاد» تكشف حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد المقبل، وذلك على القاهرة الكبرى وجميع محافظات الجمهورية.

طقس أول أيام العيد

وأوضحت الأرصاد في تقرير لها أنَّ طقس اول أيام العيد سيكون شديد الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، مع استمرار تأثير الموجة الحارة التي بدأت من اليوم الثلاثاء وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل بسبب كتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة، مع مرتفع جوي يزيد من سطوع أشعة الشمس ورياح شمالية غربية شديدة الحرارة.

درجات الحرارة أول أيام العيد على القاهرة والمحافظات

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق الأحد المقبل 16-6-2024، على القاهرة والمحافظات على النحو التالي:

- محافظات القاهرة الكبرى: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

- محافظات الوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 44 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 47 والصغرى 30 درجة مئوية.