ضبط 67 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر بحوزة شخصين

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن تحقيق عدة نتائج إيجابية.

وتمكنت القوات، من ضبط مالك مخزن «غير مرخص»، لتجارة السجائر، في دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبحوزته أكثر من 33 ألف عبوة سجائر محلية مختلفة الأنواع، و24 ألف عبوة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع، مجهولة المصدر ومهربة جمركيا.

ونجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط المدير المسؤول عن مخزن «غير مرخص» لتجارة السجائر، بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وبحوزته 10 آلاف عبوة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.