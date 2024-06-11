توفي بعد التمرين.. من هو علي ويكا حارس مرمى سنورس؟

حالة من الحزن تعيشها مدينة سنورس الرياضي بمحافظة الفيوم، بعد وفاة حارس مرمى مركز شباب سنورس الذي يلعب بدوري القسم الثالث، علي محمد، الشهير بـ«ويكا»، خلال الساعات الماضية، بعد ساعات قليلة من انتهاء التدريب.

علي ويكا، الحارس الشاب،والذي يعمل إلى جانب ممارسته كرة القدم، كفني كهرباء، توجه بعد أداء التدريبات الجماعية مع فريقه إلى عمله، قبل أن يلقى حتفه، لتسود حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي واللاعبين.

من هو علي ويكا حارس مرمى سنورس؟

نستعرض معلومات عن حارس المرمى علي ويكا الذي توفي خلال الساعات الماضية، وفق صفحته على «فيسبوك»:

(1) يبلغ من العمر 21 عاما.

(2) من مواليد يوم 3 أغسطس.

(3) الحارس الأساسي لمركز شباب سنورس بالفيوم.

(4) طالب بكلية التربية الرياضية جامعة الفيوم.

(5) يعمل فني كهربائي إلى جانب ممارسة كرة القدم.

(5) يعمل مدربا لحراس المرمى داخل إحدى أكاديميات كرة القدم.

حالة من الحزن في الفيوم بعد وفاة علي ويكا

وسادت حالة من الحزن بين أقارب وأصدقاء الحارس الراحل في سنورس، حيث عبر الكثير منهم عن حزنهم لرحيل صديقهم، عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كما قرر العديد منهم عمل صدقات جارية على روح الشاب الراحل.

وكتب أحد أصدقاء الراحل عبر حسابه على «فيسبوك»: «ربنا يرحمك يا حبيب قلبي لسه مش مستوعب ولا مصدق اللي حصل، متغلاش على اللي خلقك»، بينما كتب آخر: «لله الأمر من قبل ومن بعدعلي ويكا في ذمة الله».