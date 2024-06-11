رسميا.. 6 أيام إجازة للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت وزارة العمل، أنه اعتبارا من السبت 15 يونيو، حتى الخميس 20 يونيو، ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع استمرار أعمال الامتحانات، وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

وقالت وزارة العمل في بيان منذ قليل، إن ذلك يأتي في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1922 لسنة 2024 والذي نص في مادته الأولى على أن: «تكون اجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص الفترة من السبت الموافق 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى».

وأكد البيان أن الإجازة للمخاطبين بأحكام قانون العمل جاءت على النحو التالي: من يوم السبت الموافق 15 يونيو وحتى الثلاثاء الموافق 18 يونيو الجارى 2024، إجازة بأجر كامل، ويومي الأربعاء والخميس 19 و20 يونيو إجازة من رصيد الإجازة السنوية للعامل.

وأكد البيان أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.