6 أيام.. إعلان قرار إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الحكومي خلال ساعات

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيصدر قرارا خلال الساعات القليلة المقبلة، بتحديد مدة إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الحكومي.

تفاصيل إجازة عيد الأضحى 2024 للعاملين بالحكومة

أكدت المصادر لـ« الوطن» أن قرار رئيس مجلس الوزراء كان سيصدر يوم الأربعاء الماضي، وجرى تأجيله بسبب تقديم الحكومة للاستقالة.

أشارت المصادر إلى أن هناك اتجاها قويا من مجلس الوزراء لاحتساب 6 أيام تبدأ السبت 15 يونيو إلى الخميس 20 يونيو، لتتضمن وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى المبارك 2024.

احتساب يوم الخميس ضمن إجازة عيد الأضحى 2024

ورجحت المصادر، أن رئيس مجلس الوزراء، سيحتسب يوم الخميس 20 يونيو إجازة رسمية بأجر ضمن أيام عيد الأضحى، تعويضا عن يوم السبت 15 يونيو «إجازة وقفة عرفات» الذي تحصل عليه غالبية الجهات الحكومية وقطاعي العام والأعمال العام.

أوضحت المصادر، أنه وفقا لأجندة الإجازات والعطلات الرسمية لعام 2024، فإن شهر يونيو يشهد 9 أيام إجازة رسمية بأجر كامل متصلة، بداية من الجمعة 14 يونيو حتى السبت 22 يونيو.

جدير بالذكر أن المادة 47 من قانون الخدمة المدنية، نصت على أنه يستحق الموظف الحكومي إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

كما نصت المادة على أنه تسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.