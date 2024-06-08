مصادر: إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص 6 أيام مدفوعة الأجر

كشفت مصادرحكومية مسؤولة، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيصدر قرارا خلال الساعات القليلة المقبلة بتحديد موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص الرسمي.

تفاصيل إجازة عيد الأضحى 2024 لعمال القطاع الخاص

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن قرار رئيس مجلس الوزراء كان سيصدر يوم الأربعاء الماضي مع الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وجرى تأجيله مع إلغاء الاجتماع الأسبوعي لظروف تقديم الحكومة للاستقالة، لافتة إلى أن رئيس مجلس الوزراء يضع في اعتباره الإعلان رسميا عن إجازة عيد الأضحى المبارك لإتاحة الفرصة والوقت الكافي للمصريين والأسر المغتربة لترتيب أوضاع السفر إلى محافظاتهم من باب التسهيل عليهم.

وأشارت المصادر إلى أن هناك اتجاها قويا من مجلس الوزراء لاحتساب 6 أيام من السبت 15 يونيه إلى الخميس 20 من نفس الشهر إجازة لـ وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2024، للقطاع الخاص مساواة لنظرائهم في القطاع الحكومي، وهو الأمر الذي دأبت عليه الحكومة في إجازات الأعياد خلال السنوات الأخيرة، وراعته في إجازة عيد الفطر الماضي.

احتساب يوم الخميس ضمن إجازة عيد الأضحى 2024

وأشارت المصادر إلى أنه وفقا لأجندة رئاسة الجمهورية الخاصة بالإجازات والعطلات الرسمية لعام 2024، فإن إجمالي عدد أيام الإجازات المتصلة التي سيحصل العاملون بالقطاع الخاص خلال شهر يونيه الجاري، تبلغ 9 أيام؛ منها يوما الجمعة 14 يونيه عطلة أسبوعية، والسبت 15 يونيه وقفة عرفات، ومن الأحد أول أيام عيد الأضحى وحتى السبت 22 يونيه 2024.

ونصت المادة 52 من قانون العمل المصري أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مماثلا مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

كما نصت المادة على أنه تسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.