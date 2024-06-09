وزير الزراعة: نتطلع إلى الارتقاء بمستوى التعاون مع بريطانيا في مجال تبادل السلع

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة البريطانية في القاهرة وبحث معه تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي المستدام وبحضور بعض قيادات وزارة الزراعة والسفارة البريطانية، في إطار جهود الدولة المصرية بدعم منظومة الأمن الغذائي المستدام.

الارتقاء بالتعاون الزراعي إلى آفاق أكبر

وخلال اللقاء، رحب «القصير» بالسفير البريطاني، مؤكدا عمق العلاقات المتميزة بين مصر وبريطانيا في جميع المجالات، معربا عن تطلعه إلى الارتقاء بالتعاون الزراعي إلى آفاق أكبر خاصة في مجال تبادل السلع الزراعية، مشيرا إلى الطفرة التي حققتها مصر في مجال الزراعة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي انعكست على تحقيق فائض وجودة للمنتجات الزراعية المصرية التي أصبحت تتمتع بسمعة جيدة في كل أسواق العالم وعليها طلب متزايد من كل الدول، وزير الزراعة أشار إلى استيراتيجية التعاون الجديدة مع بريطانيا معربا عن أهمية زيادة حصص مصر التصديرية إلى المملكة المتحدة خاصة من الفراولة والبرتقال وأصناف العنب متأخرة النضج.

وناقش وزير الزراعة مع «بايلي» مذكرة التفاهم المزمع توقيعها في مجال الأمن الغذائي المستدام والتى تتضمن التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتحفيزهم على تطبيق التجمعات الزراعية والتغلب على مشكلة التفتت الحيازي.

التوقيع على مذكرة تفاهم حول دعم الأمن الغذائي المستدام

ومن ناحيته، أشار السفير البريطاني إلى عمق العلاقات المتميزة بين البلدين وعن تطلعه إلى سرعة الانتهاء من إجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم حول دعم الأمن الغذائي المستدام المتعلق بزيادة إنتاجية محصول القمح، مشيرا إلى اهتمام حكومة بلاده بتعزيز الشراكة الخضراء مع مصر والتركيز على القطاع الزراعي.

وفي نهاية الاجتماع، وجّه وزير الزراعة باختيار المحافظات للبدء في تنفيذ مشروع الأمن الغذائي المستدام مع ضرورة وضع آليات محددة لتحقيق أقصى استفادة من دعم الجانب البريطاني للمشروع.