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الإعلان عن مصرع نائب رئيس مالاوي وزوجته بعد اختفاء طائرتهما

كتب:

عمرو حسني
02:25 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
نائب رئيس مالاوي

نائب رئيس مالاوي

قالت حكومة مالاوي، اليوم الثلاثاء، إن نائب رئيس مالاوي، الدكتور ساولوس تشيليما، وتسعة أشخاص آخرين من بينهم زوجته، لقوا حتفهم بعدما تحطمت الطائرة التي كانوا يستقلونها في سلسلة جبال تشيكانجاوا، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

يوم حداد وطني

وأعلن الرئيس لازاروس شاكويرا اليوم الثلاثاء يوم حداد وطني. وجاء هذا الإعلان اليوم الثلاثاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس ومجلس الوزراء، والذي جاء فيه: «للأسف، لقي جميع من كانوا على متن الطائرة حتفهم في الحادث».

وقع الحادث صباح الاثنين بعد إقلاع الطائرة العسكرية من عاصمة البلاد ليلونجوي.

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