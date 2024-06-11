القصة الكاملة لاختفاء طائرة نائب رئيس مالاوي.. فرق البحث مستمرة

بعد مرور أقل من شهر على تحطم طائرة رئيس إيران إبراهيم رئيسي، اختفت طائرة رئيس دولة مالاوي الإفريقية بشكل غامض مما استدعى أن يخرج رئيس مالاوي، لازاروس تشاكويرا في بيان له لنقل تفاصيل الواقعة التي شغلت وسائل الإعلام المختلفة الساعات الماضية.

اختفاء طائرة بمالاوي

وعلق رئيس مالاوي على حادث اختفاء الطائرة، مشيرا إلى أن مراقبة الحركة الجوية في مدينة مزوزو «عاصمة المنطقة الشمالية لمالاوي»، نصحت الطائرة، التي كانت تقل نائب الرئيس و9 أشخاص آخرين، بعدم محاولة الهبوط بسبب «ضعف الرؤية» وسوء الأحوال الجوية، مع توصية بالعودة إلى العاصمة ليلونغوي.

مكان أخر ظهور لطائرة مالاوي

في الوقت الذي أشار الرئيس حول اختفاء الطائرة أنه تم التوصل لأخر موقع معروف للطائرة والذي كان في دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات «6 أميال» في محمية غابات، وهو المكان الذي يستمر البحث فيه حتى الآن، لافتا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ستستمر حتى يتم العثور على الطائرة.

معلومات عن الطائرة المختفية

وقال رئيس مالاوي في بيان له عقب اختفاء الطائرة: «أعلم أن هذا وضع مؤلم، أعلم أننا جميعًا خائفون وقلقون، وأنا أيضًا قلق، لكنني أريد أن أؤكد لكم أنني لا أدخر أي مورد متاح للعثور على تلك الطائرة، وأنا متمسك بكل خيط من الأمل في أننا سنجد الناجين»، وأقلعت الطائرة بعد الـ9 صباحا بالتوقيت المحلي «07,00 ت غ»، تقل تشيليما «نائب الرئيس» البالغ 51 عاما، و9 أشخاص آخرين.

وتم تجريد تشيلميا من منصبه عام 2022 في تهم رشوي ولكن تم تبرئته الشهر الماضي، وبخصوص الطائرة حرصت مالاوي على الاتصال بالدول المجاورة وحكومات الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج للحصول على الدعم في جهود الإنقاذ.