مصاريف وبرامج جامعة الدلتا التكنولوجية للعام الحالي 2024.. ما الوظائف المتاحة؟

قدّم الموقع الإلكتروني لجامعة الدلتا التكنولوجية، شرحاً تفصيليًا لمصاريف وبرامج الجامعة للعام الحالي 2024، والتي تهدف إلى استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي موازيًا لمسار التعليم الأكاديمي.

مصاريف جامعة الدلتا التكنولوجية 2024

- الفرقة الأولى: 15 ألف جنيه.

- الفرقة الثانية: 15 ألف جنيه.

- الفرقة الثالثة 20 ألف جنيه.

- الفرقة الرابعة: 20 ألف جنيه.

برامج جامعة الدلتا التكنولوجية 2024

* برنامج تكنولوجيا التكييف والتبريد

يستهدف التعرف على مهنة صيانة التبريد والتكييف ومجالاتها، والتمييز بين أجهزة القياس الخاصة بالتبريد والتكييف، والتعرف على أجهزة قياس الضغط والحرارة في التبريد والتكييف، والتعرف على تركيبة معدات التبريد والتكييف وطرق التركيب والتصنيع والسلامة المهنية، والتعرف على الرسومات الهندسية لجميع أنواع معدات التبريد.

مجالات عمل الخريجين

- مصانع وشركات إنتاج أنظمة التبريد والتكييف.

- تركيب وصيانة وتشغيل جميع مشاريع أنظمة التبريد.

- مجال ضبط الجودة في مشاريع أنظمة التبريد والتكييف.

- أقسام المبيعات في الشركات التي تختص ببيع أنظمة التبريد والتكييف.

* برنامج تكنولوجيا التبريد والتكييف

يستهدف البرنامج التعرف على مهنة صيانة التبريد والتكييف ومجالاتها، والتمييز بين أجهزة القياس والتبديل بينها، والتعرف على أجهزة قياس الضغط والحرارة في التبريد والتكييف، والتعرف على تركيبة معدات التبريد والتكييف وطرق التركيب والتصنيع والسلامة المهنية، والتعرف على الرسومات الهندسية لجميع أنواع معدات التبريد والتكييف.

فرص العمل

- تركيب وصيانة وتشغيل جميع مشاريع أنظمة التبريد والحفاظ على المنتجات وكذلك التكييف وزيادة الطلب عليها.

برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية

مجالات المقررات الدراسية

- التشريح وفسيولوجي الجسم البشري والميكانيكا والبيوميكانيكس وتصنيع الأطراف الصناعية.

مجالات عمل الخريجين

- المستشفيات ومراكز التأهيل ومصانع وشركات إنتاج الأطراف الاصطناعية.

- مجال ضبط الجودة في الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية.

- قسم المبيعات في الشركات التي تختص ببيع وتوريد الأطراف الاصطناعية.

تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة

أهداف التخصص

- يهدف البرنامج الى إعداد خريج متخصص قادر على الانخراط في سوق العمل في مجال أنظمة الطاقة المتجددة.

- إكساب الطالب المهارات الحياتية لسوق العمل وذلك لتميز التخصص بجمعه بين أنظمة الطاقة التقليدية وأنظمة الطاقة المتجددة.

المهارات المكتسبة من التخصص

- يكتسب الطالب القدرة على تصميم و تركيب وصيانة وتحديد الكميات لمشاريع الطاقة المتجددة.

مجالات سوق العمل المتوقعة

- العمل في أنظمة توليد ونقل الطاقة الكهربائية المتجددة.

- العمل لدى الشركات والمؤسسات المختصة بمبيعات وتزويد أنظمة الطاقة البديلة.

- العمل لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة مثل وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

- العمل لدى المصانع المختصة بمجالات أنظمة الطاقة المتجددة مثل الخلايا الشمسية.

- العمل في وحدات الصيانة التابعة لشركات توزيع الطاقة.

برنامج تكنولوجيا المعلومات

يهتم بدراسة الآتي:

- أساسيات تكنولوجيا المعلومات.

- علوم الحاسبات وهندسة الكمبيوتر.

- قواعد البيانات والشبكات.

- الإدارة الإليكترونية والمعلوماتية.

- مجالات الاتصالات وبرامج الحوسبة.

- الأنظمة المعلوماتية والشبكية.

الآفاق الوظيفية

- تخطيط وتطبيق تقنيات التكنولوجيا الرقمية لتلبية الأهداف المؤسساتية.

- استخدام ومتابعة احدث تقنيات نظم المعلومات.

- إدارة وتصميم الخطوات التنفيذية لمشروعات تكنولوجيا المعلومات.

- استخدام تطبيقات هذا التخصص في الاتصالات ونقل البيانات.

- التخطيط الاستراتيجي لنظم المعلومات.

- تطوير نظم المعلومات بشكل إداري وهندسي.

برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس

المجالات التي يمكن العمل بها

- العمل في مجال تصميم أنواع معينة من المحركات والأجهزة والمعدات.

- العمل في مجالات مثل الجودة والصيانة والتشغيل لدى بعض أنواع المصانع.

- العمل لدى شركات المقاولات في التصميم والإشراف في مجالات معينة.

- العمل لدى المدارس في مجالات الإشراف الهندسي وإدارة أقسام الصيانة.

برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس

فرص العمل المتاحة التي يمكن لخريجي هذا البرنامج الالتحاق بها بعد التخرج:

- تشمل الصيانة، التصميم، صيانة وتصميم وأشراف على خطوط الإنتاج ‏وأنظمة التحكم.

- السيارات وتشمل الصيانة، فحص المركبات وإدارة مبيعات.

- تصميم وصيانة الأنظمة الهيدروليكية مثل الشاحنات والجرافات.