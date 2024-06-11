عضو بمجلس الشيوخ: المؤتمر الدولي لغزة يعكس دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

قال النائب مصطفي الكحيلي، عضو بمجلس الشيوخ، إن عقد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة في الأردن، يعكس الدور المحوري لمصر والأردن في دعم القضية الفلسطينية خاصة في هذا المنعطف الخطير الذي تمر به جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.

مصر لم تتخل يوماً عن القضية الفلسطينية

وأوضح الكحيلي في بيان، أن مصر لم تتخل يوماً عن القضية الفلسطينية ومنذ أحداث السابع من أكتوبر، وجهودها مكثفة من أجل تهدئة الأوضاع ووقف العدوان الإسرائيلي، بالاتفاق مع كافة الأطراف الدولية والعربية مؤكداً ان ما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل هي جريمة ضد الأنسانية وعدوان غير مسبوق، باستخدم كل أسلحة الدمار الشامل والتجويع بمنع الغذاء والدواء والكهرباء.

الدولة المصرية قدمت 80٪ من إجمالي المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأشار عضو مجلس الشيوخ أن مصر بذلت جهوداً كبيرة ومازالت لإيصال المساعدات الإنسانية لاهالي غزة، للتخفيف من المعاناة التي يتعرضون لها جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم/ مشيراً إلى أن الدولة المصرية قدمت 80٪ من إجمالي المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما ان مصر استقبلت عددا كبيرا من الفلسطينين الجرحي للعلاج في المستشفيات، إضافة إلى الدور الكبير لدولة الأردن الشقيق في دعم أهالي غزة بالمساعدات الإنسانية وعملية الإسقاط التي قامت بها.