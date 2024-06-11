عضو بـ«الشيوخ»: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار يفتح باب الأمل لإنهاء مأساة غزة

أكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، أهمية قرار مجلس الأمن الدولي بوقف شامل لإطلاق النار في غزة، قائلا إنه جاء في توقيت مهم لوقف المهزلة الإنسانية في غزة و8 أشهر من الوحشية الإسرائيلية.

مقترح لوقف إطلاق النار

ولفت النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، إلى قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة ، يأتي دعما لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاص بوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإتمام صفقة لتبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يُلبي احتياجات سكان القطاع.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي ووجود تحرك دولي جاد إزاء رؤية حل الدولتين، وخلق أفق سياسي يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، مؤكدا أن تنفيذ هذه الرؤية هي السبيل الوحيد لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية ودعم ركائز الاستقرار والتعايش في المنطقة والقضاء على الحرب والصراع.

جهود مصرية بتوجيهات الرئيس

وأضاف «أبو عايش»، أن الدولة المصرية وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي تبذل جهودا كبيرة من أجل إنجاح المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية والعمل على تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين، فمصر تقوم بدور محوري في دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الفلسطينيين لذلك جاء ترحيب مجلس الامن الدولي باستعداد مصر للعمل على ضمان استمرار المفاوضات لوقف اطلاق النار وحتى يتم التوصل لجميع الاتفاقات.