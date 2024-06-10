«التعليم» تكرم الدفعة الثالثة من مدربي أنشطة التوكاتسو المعتمدين دوليا

سلم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الشهادات للدفعة الثالثة لـ16 مدرب توكاتسو، بحضور ساشيكو إيموتو النائب الأول لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، ليصل إجمالي عدد المدربين المعتمدين إلى 38 مدربا معتمدا.

الاستفادة من تجربة اليابان الناجحة في التعليم العام والفني

خلال اللقاء مع وفد من ممثلي وكالة «جايكا»، أعرب وزير التربية والتعليم، عن سعادته بالمشاركة في تخريج دفعة جديدة من مدربي التوكاتسو بعد اعتمادهم، مشيرا إلى أنه بموجب اتفاقية «الشراكة المصرية اليابانية في التعليم»، للاستفادة من تجربة اليابان الناجحة في التعليم العام والفني، يجري دعم المشروع القومي لتطوير التعليم وتحسين البيئة المدرسية، وفقا لتوجيهات الدولة بهدف التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل المصري وبناء شخصيته، ما يزيد شغفه للعلم والنظام والنظافة ويزداد لديه ثقته بنفسه، والعمل الجماعي، وهو ما يمثل نقلة نوعية في استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم.

تشغيل 51 مدرسة يابانية بمصر

أشار الوزير إلى أنه جرى تشغيل 51 مدرسة يابانية بمصر، ومن المستهدف أن تصل إلى 100 مدرسة، فضلًا عن تفعيل أنشطة «التوكاتسو» داخل 30 مدرسة حكومية قائمة، بالإضافة إلى تنشيط الباقة الأساسية لأنشطة التوكاتسو لأكثر من 400 مدرسة.

كما جرى تدريب 350 مدير مدرسة، من خلال مبادرة الرئيس «1000 مدير مدرسة» على الإدارة المدرسية في النظام الياباني لتوسيع مداركهم ومعارفهم، بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية.

وأكد الوزير أهمية تدريب العنصر البشري من أجل التوسع والاستدامة، حيث يتم التركيز على التدريب الميداني داخل المدارس، لضمان الاستدامة والحفاظ على الهوية الأصلية للنظام الياباني المطبق في مصر.

استدامة تنمية الموارد البشرية

تابع الوزير أنه سعيًا من الوزارة لإنجاح هذه التجربة، وللحفاظ على هوية وفلسفة التعليم الياباني، وحرصًا على تطبيق فلسفة التوكاتسو كما هو متبع في اليابان وأهمية استدامة تنمية الموارد البشرية، وللحفاظ على فلسفة التوكاتسو الأساسية، تم تنفيذ آلية التطبيق العملي وتنفيذ الأنشطة بمفهومها الصحيح للقائمين عليها من خلال تدريب المدربين والمعلمين.

وحضر الاحتفالية من الجانب الياباني، ممثلو مكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» بالقاهرة، وممثل من السفارة اليابانية بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء اليابانين والمصريين المشاركين في التقييم والاعتماد.

ومن جانب الوزارة، حضرت نيفين حمودة مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية.