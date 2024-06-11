مواصفات امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2024.. اطلع على الأسئلة المهمة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواصفات امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2024، والذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي في ثاني أيام المواد غير المضافة للمجموع، وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي.

مواصفات امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2024

أوضحت الوزارة أن امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2024 يتضمن أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد»، ولن تسلم كتيب مفاهيم بالامتحانات غير المضافة للمجموع.

وأضافت أن عدد أسئلة امتحان الاقتصاد 25 سؤالا، أما امتحان الإحصاء 17 سؤالا، ستخاطب الفهم والتحليل ونواتج التعلم، مؤكدة أن الأسئلة موزعة على المستويات المعرفية المختلفة للطلاب ما بين مستويات بسيطة بنسبة 30% ومتوسطة بنسبة 70% ومستويات عليا 30% .

أهم الأسئلة والمصطلحات بالاقتصاد والاحصاء

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، رابطا بأهم الأسئلة والمصطلحات بمادة الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة على الموقع الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى توفير نماذج اختبارية للطلاب للتدريب على الامتحانات، وطريقة حل الأسئلة كنموذج استرشادي لامتحانات نهاية العام للثانوية العامة 2024.