طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الاقتصاد والإحصاء اليوم

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان مادة الاقتصاد والاحصاء للثانوية العامة 2024، اليوم، في ثاني أيام امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024، والتي انطلقت يوم الإثنين 10 يونيو وتستمر حتى يوم 20 يوليو المقبل وفقًا للجداول المعلنة والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

امتحان الاقتصاد والاحصاء للثانوية العامة

ويبدأ امتحان مادة الاقتصاد في الساعة 9 صباحاً ويستمر لمدة ساعة ونصف، فيما يبدأ امتحان مادة الإحصاء في الساعة 11 ويستمر لمدة ساعة ونصف وينتهي في الساعة 12.30 ظهراً.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم أنَّ غرفة العمليات المركزية تتابع منذ صباح اليوم خروج أوراق الأسئلة من مراكز توزيع الأسئلة والاطمئنان حتى وصولها إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، ومتابعة الامتحانات والتأكّد من عدم وجود أي مشاكل تعيق الامتحانات والتدخل لحلها فوراً.

مواصفات امتحان الاقتصاد والاحصاء

وأوضحت وزارة التعليم مواصفات امتحان الاقتصاد والاحصاء للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024 وهي كالتالي:-

- امتحان الاقتصاد والإحصاء دون أسئلة مقالية وتتضمن أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد».

- 25 درجة لامتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2024.

- 25 درجة لامتحان الإحصاء للثانوية العامة 2024.

- الأسئلة موزعة على المستويات المعرفية المختلفة للطلاب ما بين مستويات بسيطة بنسبة 30% ومتوسطة بنسبة 70% ومستويات عليا 30%.