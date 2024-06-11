لمنع الاستغلال.. إعلان أسعار تأجير الشماسي والكراسي في مصيف بلطيم

حدّدت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أسعار تأجير الشماسي والكراسي للمصطافين في إطار الاستعدادات لموسم صيف 2024، ولمنع استغلال الزوار ورواد المصيف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

أسعار تأجير الشماسي والكراسي بمصيف بلطيم

أكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنّه تم تحديد أسعار تأجير الشماسي والكراسي للمصطافين خلال موسم صيف 2024، لتكون 25 جنيهاً للشمسية الواحدة، و20 جنيها للكرسي الواحد، مناشدا رواد الشواطئ بالمشاركة الفاعلة والإيجابية، لإعادة الانضباط، ولمنع الاستغلال بشواطئ المصيف.

ونصح «عطية»، رواد الشواطئ في حالة التعرض للاستغلال في أسعار تأجير الشماسي والكراسي، بالإبلاغ فورا من خلال الصفحة الرسمية لمدينة مصيف بلطيم على تطبيق التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ومن خلال التواصل مع الأرقام التالية «01030006274 - 01064914638»، مشيراً إلى أنّه سيتم التحقيق في كل الشكاوى، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتفعيل الجزاءات لتكون رادعاً لأي مخطئ.

شواطئ مدينة مصيف بلطيم

الجدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ جميعها مجانية بدون أي رسوم، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفا إلى الشمال بطول 40 كيلومترا في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف كل عام.