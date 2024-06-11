وزير الرياضة يعلن إطلاق الدفعة الثالثة من مبادرة «دراجتك.. صحتك» 

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إطلاق الدفعة الثالثة من المرحلة الرابعة لمبادرتها الناجحة «دراجتك.. صحتك»، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للدراجات.

وأكد الوزير، في بيان أصدرته الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة تهدف إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين، وتشجيعهم على استخدام الدراجات في حياتهم اليومية، من خلال توفير الدراجات بأسعار مدعمة وتسهيلات في السداد.

رابط التسجيل والدفع للمواطنين

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم إطلاق وإتاحة رابط التسجيل والدفع للمواطنين الراغبين في الحصول على الدراجات المتاحة ضمن المبادرة، بعد غد الخميس، مشيرا إلى نشر الرابط في تمام الساعة الخامسة مساءً على صفحة «بوابة مصر للشباب والرياضة» على «فيسبوك».

ولفت إلى أن رابط التسجيل والدفع يضم جميع تفاصيل المبادرة، بما في ذلك سعر ونوع الدراجات المتوفرة، وإجراءات وفترات التقسيط، وموعد بدء تسليم الدراجات للمواطنين المسجلين. تهدف هذه الخطوة إلى توفير فرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من الدراجات بأسعار مدعمة، وتحفيزهم على اعتماد وسيلة مرور صحية ومستدامة.

الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية

تعكس مبادرة « دراجتك.. صحتك » التزام الحكومة بتعزيز ثقافة الرياضة والحفاظ على الصحة واللياقة البدنية بين المواطنين. ومن المتوقع أن يحظى هذا الإعلان بترحيب كبير من الجمهور، حيث سيتاح لهم فرصة الحصول على دراجة بأسعار ميسرة وبتسهيلات في السداد، مما يعزز الوعي الصحي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.