وزارة الرياضة تعلن تفاصيل المرحلة الرابعة من مبادرة «دراجتك.. صحتك» غدا

تستعد وزارة الشباب والرياضة، لإطلاق الدفعة الثانية من المرحلة الرابعة لمبادرة «دراجتك.. صحتك»، لتوفير 1000 دراجة بأسعار مدعمة للمواطنين.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن مبادرة «دراجتك.. صحتك» تهدف إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيعهم على استخدام الدراجات في حياتهم اليومية، من خلال تقديم الدراجات باسعار مدعمة وبتسهيلات فى السداد.

موعد المرحلة الرابعة من مبادرة «دراجتك.. صحتك»

أوضحت الوزارة أنه سيجري عقد مؤتمر صحفى غدا، بالمركز الأولمبي، لإعلان تفاصيل المبادرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد صلاح وزير الإنتاج الحربي، ورئيس جامعة حلوان، وعدد من الجهات المصرفية والشركات الراعية للمبادرة.

يتضمن برنامج المؤتمر الصحفي عرض تقرير عن المراحل السابقة من مبادرة «دراجتك.. صحتك»، ونوع وعدد الدراجات المقدمة بالدفعة الثانية من المرحلة الرابعة للمبادرة، وأسعار الدراجات بعد الدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة والرعاة، وتفاصيل التقسيط للدراجات، ورابط التسجيل وتوقيت بداية الحجز والدفع، ويعقب فعاليات المؤتمر الصحفي تسليم الدراجات لطلبة جامعة حلوان.